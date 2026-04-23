In una zona di Cinisello, nella provincia di Milano, alcune persone ricordano di aver notato giovani straniere che attendevano lungo una strada in attesa di essere prelevate. Queste ragazze, apparentemente escort, aspettavano l'auto che le avrebbe condotte a incontri con clienti, secondo quanto riferiscono alcuni testimoni. La zona si trova nella parte sud della città, e solo pochi ricordano dettagli su quegli incontri e le persone coinvolte.

"Vedevo quelle belle ragazze, perché io abito lì". Solo in pochi ricordano nella zona Sud di Cinisello, in provincia di Milano, quelle giovani, la maggior parte straniera, che aspettavano nella via l'auto che le portasse all'appuntamento con i clienti. Adesso quelle ragazze, tra i 18 e i 21 anni, vengono sentite dagli inquirenti e presto verranno chiamati in Procura come persone informate sui fatti gli oltre 60 calciatori e i molti vip e imprenditori che per gli investigatori hanno pagato migliaia di euro all'agenzia di escort di Cinisello per cene e serate nel centro di Milano.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Escort e calciatori, a Cinisello qualcuno sapeva: "Vedevo le ragazze"

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