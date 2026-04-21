Una ragazza incinta e circa cinquanta calciatori di Serie A, tra cui provenienti da grandi club, sono coinvolti in un’indagine riguardante un’attività di escort svolta a Cinisello. Le autorità hanno riferito che anche durante il lockdown, l’attività continuava e le giovani donne venivano invitate a intrattenere rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti durante alcune serate. La vicenda riguarda un’ampia rete di contatti tra professionisti del calcio e il settore dell'intrattenimento per adulti.

Le serate nel weekend, il saldo il lunedì quando i clienti - la maggior parte calciatori di Serie A - rientravano dalle trasferte. I dettagli sono contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano che ieri ha portato agli arresti domiciliari quattro persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. La base dell'organizzazione (operativa almeno dal 2019) era a Cinisello Balsamo, dove aveva sede l'agenzia. "Lavoravamo anche durante il lockdown" si legge nelle carte. I nomi dei calciatori negli atti visionati dall'Agi sono stati omissati mentre sono presenti quelli di tutte le giovani escort.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Escort per calciatori, base a Cinisello. "Lavoravamo anche nel lockdown". Una ragazza incinta

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