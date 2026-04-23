Un’indagine a Milano ha portato alla luce un caso di escort coinvolta in un’indagine che riguarda anche alcuni calciatori. La ragazza che ha avviato l’inchiesta ha rilasciato un’intervista al Giornale, spiegando che alcuni calciatori avrebbero fatto commenti denigratori nei suoi confronti se non accettava le loro richieste. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini e testimonianze legate alle attività di escort nella città.

L’inchiesta escort a Milano che coinvolge anche calciatori. Il Giornale intervista la ragazza che ha fatto partire l’inchiesta. Ha 29 anni, è assistita dall’avvocata Federica Garavaglia. Ha indicato agli investigatori una settantina di nomi di giocatori, tra cui molti di squadre di serie A, avvistati alle feste (non indagati). Ricordiamo che potrebbero essere ascoltati come testimoni solo i calciatori che hanno effettivamente pagato. “Io non ho mai fatto la prostituta – precisa subito – così come la maggior parte delle ragazze che vivevano lì, al di fuori di due o tre di loro che invece facevano le escort”. Ha vissuto per tre anni – insieme con altre otto nove ragazze – nella casa di Emanuela Buttini e Deborah Ronchi oggi ai domiciliari.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Escort, “alcuni calciatori ci denigravano se non ci stavamo”

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Panoramica sull’argomento

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