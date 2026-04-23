Davide Lacerenza ha spiegato che il sistema di escort e servizi di accompagnamento funziona in modo simile in tutta Italia. Ha anche commentato un caso di sfruttamento della prostituzione scoperto in alcuni locali notturni, fornendo dettagli sul funzionamento di una lista di pr e concierge utilizzata in questo settore. La sua ricostruzione si basa su informazioni raccolte in diversi contesti, senza entrare nel merito di singoli individui.

Davide Lacerenza ha parlato del caso della società Ma.De. di Milano, che organizzava eventi nei principali locali della città ma è accusata di aver gestito anche un’attività parallela di escort per i propri clienti. Secondo l’ex proprietario della Gintoneria, si tratta di un fenomeno non esclusivo del capoluogo lombardo, ma diffuso in tutta Italia e organizzato in maniera sistematica, con la collaborazione dei gestori dei locali e dei concierge degli hotel di lusso. Le dichiarazioni di Lacerenza Di cosa è accusato Lacerenza Il caso della Ma.De. Le dichiarazioni di Lacerenza L’ex proprietario della Gintoneria Davide Lacerenza ha parlato del caso di sospetto sfruttamento della prostituzione che riguarda la società Ma.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Escort a Milano, Davide Lacerenza racconta che "funziona così in tutta Italia", la lista di pr e concierge"

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Proteine in polvere e uova: la nuova vita di Davide Lacerenza è all'insegna del benessere. #DavideLacerenza - facebook.com facebook