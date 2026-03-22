Monza, 22 Marzo 2026 - Si riapre fino al 27 marzo l'asta giudiziaria per aggiudicarsi il “tesoretto” di Davide Lacerenza. D Davide Lacerenza e Stefania Nobile all’interno della Gintoneria opo un primo round che si è concluso a gennaio, ora si ripresenta l'occasione per aggiudicarsi bottiglie di champagne, vino e liquori pregiati sequestrati nell' inchiesta della Procura di Milano c on al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato all'arresto, nel marzo 2025, di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Stefania Nobile e Davide Lacerenza ai domiciliari: gli accertamenti nella Gintoneria Dettagli dell'asta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Davide Lacerenza, ancora all'asta giudiziaria il "tesoretto" di bottiglie preziose

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