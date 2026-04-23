Esame forense allarme all' Unicusano | Un errore tornare alle tre prove serve una proroga

Durante un convegno dedicato all’esame forense, è stato espresso il timore che riprendere con le tre prove possa causare problemi pratici. Un rappresentante dell’università ha sottolineato la necessità di una proroga, evidenziando come l’attuale incertezza normativa possa complicare il percorso degli aspiranti avvocati. La discussione si è concentrata sulle difficoltà legate alle tempistiche e alle procedure, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni legislative.

L'incertezza normativa torna a scuotere il mondo dell'avvocatura. Durante il convegno “ Tra rigore e futuro: il destino dell’esame forense”, svoltosi presso l’Università Niccolò Cusano in occasione del suo ventennale, esperti del settore, magistrati e rappresentanti istituzionali hanno lanciato un monito chiaro: il ritorno alle tre prove scritte per l'abilitazione professionale sarebbe un passo indietro anacronistico e dannoso per le nuove generazioni di giuristi. Al centro del dibattito c'è il vuoto legislativo creatosi con il mancato inserimento di una proroga nel decreto Milleproroghe 2026. Senza un intervento immediato, la sessione di dicembre segnerà l'abbandono della modalità semplificata introdotta nel 2020 (un solo scritto e un orale) per tornare alla rigida formula del 2012, caratterizzata da tre diversi elaborati scritti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esame forense, allarme all'Unicusano: “Un errore tornare alle tre prove, serve una proroga” Notizie correlate Esame forense, l'allarme degli esperti al convegno di Unicusano: “Un errore tornare alle tre prove, serve proroga in attesa della riforma”Il destino dell'accessso alla professione di avvocato e le incertezze legate alla riforma dell'esame di Stato, con un'abilitazione che resta sospesa... Leggi anche: AIGA Avellino dà voce alle riforme sull'Esame di Stato Forense Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Esame forense,l'allarme degli esperti a convegno Unicusano'errore tornare a tre prove'; Rottamazione-quinquies, allarme UNCC: avvocati esclusi dalla sanatoria; L’universita Niccolò Cusano celebra il ventennale col convegno sull’esame forense; Esame forense l' allarme degli esperti al convegno di Unicusano | Un errore tornare alle tre prove serve proroga in attesa della riforma. Esame forense, allarme all'Unicusano: Un errore tornare alle tre prove, serve una prorogaAl convegno organizzato dall'Università Niccolò Cusano esperti e istituzioni chiedono un intervento urgente nel decreto Milleproroghe per evitare il ritorno al sistema di abilitazione del 2012 ... ilgiornale.it Esame avvocato 2026-27: le prime ipotesi sulle modalitàDopo settimane di incertezza seguite alla mancata proroga delle modalità d’esame adottate nelle ultime sessioni, dal tavolo di confronto tra Ministero della Giustizia, Consiglio nazionale forense e ... diritto.it Esame forense,l'allarme degli esperti a convegno Unicusano'errore tornare a tre prove'. Melillo 'è opportuno prorogare in attesa della riforma definitiva' #ANSA - facebook.com facebook