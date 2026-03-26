AIGA Avellino dà voce alle riforme sull' Esame di Stato Forense

Domani, giovedì 26 marzo 2026, alle 17:30, si terrà un convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Avellino, focalizzato sulla normativa attuale e sulle proposte di modifica dell’Esame di Stato per l’accesso alla professione forense. L'iniziativa si svolge in una sede locale e coinvolge professionisti e rappresentanti del settore legale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dell'avv. Fabiana Lepore, Presidente AIGA Avellino, dell'avv. Fabio Benigni, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, dell'avv. Domenico Sica, Coordinatore AIGA Campania, e del dott. Francesco Raffaele, Procuratore della Repubblica di Avellino f.f. A moderare l'incontro sarà l'avv. Onofrio Prisco, Consigliere AIGA Avellino. Tra i relatori figurano l'avv. Biancamaria D'Agostino, Consigliere Nazionale Forense e Coordinatrice della Commissione CNF per l'accesso alla Professione, l'avv. Luigi Bartolomeo Terzo, Presidente Nazionale AIGA, l'avv. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - AIGA Avellino dà voce alle riforme sull'Esame di Stato Forense Articoli correlati Penalisti abbandonano cerimonia a Torino: protesta contro riforme che minacciano l’indipendenza forenseL’inaugurazione dell’anno giudiziario a Torino si è chiusa con un gesto simbolico e acceso: l’abbandono in blocco dell’aula magna del Palazzo di... Giustizia: Assotutela, bene avvio tavolo su esame abilitazione forenseIl ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto per discutere le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense...