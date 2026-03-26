AIGA Avellino dà voce alle riforme sull' Esame di Stato Forense

Da avellinotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, giovedì 26 marzo 2026, alle 17:30, si terrà un convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Avellino, focalizzato sulla normativa attuale e sulle proposte di modifica dell’Esame di Stato per l’accesso alla professione forense. L'iniziativa si svolge in una sede locale e coinvolge professionisti e rappresentanti del settore legale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dell'avv. Fabiana Lepore, Presidente AIGA Avellino, dell'avv. Fabio Benigni, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, dell'avv. Domenico Sica, Coordinatore AIGA Campania, e del dott. Francesco Raffaele, Procuratore della Repubblica di Avellino f.f. A moderare l'incontro sarà l'avv. Onofrio Prisco, Consigliere AIGA Avellino. Tra i relatori figurano l'avv. Biancamaria D'Agostino, Consigliere Nazionale Forense e Coordinatrice della Commissione CNF per l'accesso alla Professione, l'avv. Luigi Bartolomeo Terzo, Presidente Nazionale AIGA, l'avv. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

aiga avellino d224 voce alle riforme sull esame di stato forense
© Avellinotoday.it - AIGA Avellino dà voce alle riforme sull'Esame di Stato Forense

Articoli correlati

Penalisti abbandonano cerimonia a Torino: protesta contro riforme che minacciano l’indipendenza forenseL’inaugurazione dell’anno giudiziario a Torino si è chiusa con un gesto simbolico e acceso: l’abbandono in blocco dell’aula magna del Palazzo di...

Giustizia: Assotutela, bene avvio tavolo su esame abilitazione forenseIl ministero della Giustizia ha avviato un tavolo tecnico di confronto per discutere le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione forense...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.