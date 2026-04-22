Durante un convegno organizzato da un ateneo privato, esperti hanno evidenziato i rischi di ripristinare le tre prove d'esame di Stato per diventare avvocato. La discussione si è concentrata sulla necessità di una proroga, in attesa di chiarimenti sulla futura riforma del percorso di abilitazione. La situazione attuale vede un'esperienza formativa sospesa tra le vecchie modalità e le nuove norme ancora in fase di definizione.

Il destino dell'accessso alla professione di avvocato e le incertezze legate alla riforma dell'esame di Stato, con un'abilitazione che resta sospesa tra vecchie regole e aggiornamenti normativi ancora da definire. Sono stati questi i temi al centro del convegno “Tra rigore e futuro: il destino dell'esame forense”, ospitato dall'Università degli Studi Niccolò Cusano, in occasione del ventennale dell'Ateneo. Un confronto che ha visto dialogare rappresentanti del Ministero della Giustizia, magistrati e vertici del Consiglio Nazionale Forense, impegnati nell'analisi delle criticità del sistema formativo e le prospettive di una riforma che sta mutando il percorso di abilitazione per migliaia di laureati.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Esame forense, l'allarme degli esperti al convegno di Unicusano: “Un errore tornare alle tre prove, serve proroga in attesa della riforma”

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L’universita Niccolò Cusano celebra il ventennale col convegno sull’esame forense; Comitato Avvocati per il No: Articolo 30 bis minaccia l'etica forense e i diritti dei migranti; Decreto sicurezza, non solo rimpatri: dai cortei allo scudo penale per gli agenti, le misure del provvedimento; La malattia spegne il sorriso dell’avvocatessa De Candido.

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L’esame da avvocato sta cambiando... E con lui, anche il tuo futuro. Il 21 Aprile l'Università Niccolò Cusano organizza il convegno: “Tra rigore e futuro: il destino dell’esame forense”. Un momento di confronto tra accademia, magistratura e istituzioni per an - facebook.com facebook