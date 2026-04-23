Esaltazione o psicodramma delirio o incubo | se c' è l' Inter di mezzo Dieci partite iconiche

Tra emozioni intense e momenti difficili, l'Inter ha vissuto dieci partite che sono rimaste impresse nel ricordo dei tifosi. Dalla semifinale di Champions League con il Barcellona, terminata con un 4-3 al San Siro, ai incontri con la Lazio, culminati in un 4-2. Questi incontri hanno segnato tappe importanti nella storia recente della squadra, suscitando reazioni di gioia, delusione e tensione.

Pazza, pazzissima Inter, di accecanti pazzie vive la sua nobile storia. A San Siro in Coppa Italia contro il Como, da 0-2 a 3-2 nel giro vorticoso di venti minuti, a replicare la rimonta maturata in campionato sul lago. Pazza, pazzissima Inter protagonista - nel bene e nel male - di una Top 10 di partite memorabili, trionfali o dolorose, accecanti o dissennate, forse non le più belle o decisive, ma sempre e comunque iconiche. Inter-Barcellona 4-3, 6 maggio 2025. Tutto quello che poteva accadere, accade quella sera. Calcio nella sua massima espressione, un vero e proprio manifesto di bellezza, una centrifuga di emozioni e adrenalina che non ha pari.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esaltazione o psicodramma, delirio o incubo: se c'è l'Inter di mezzo... Dieci partite iconiche Notizie correlate “Nessun psicodramma”, ok. Marotta certifica lo psicodramma dell’InterGiuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato del brutto momento dei nerazzurri all’uscita della Lega Calcio: “Siamo in un momento di... Leggi anche: La difesa del Napoli prende gol da dieci partite consecutive (e se Adams fosse stato un po’ più bravo…)