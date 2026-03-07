La difesa del Napoli ha subito gol nelle ultime dieci partite consecutive, con alcuni episodi che avrebbero potuto essere evitati se i difensori fossero stati più precisi. Durante la partita contro il Torino, il Napoli ha conquistato una vittoria importante, anche se il match si è rivelato più combattuto del previsto. Un episodio chiave si è verificato con l’azione di Adams, che avrebbe potuto contribuire a migliorare la fase difensiva.

Un'altra bocciatura per Beukema. Speriamo che Vergara non stia subendo l’eccessiva pressione mediatica e le particolari attenzioni dei difensori avversari che ormai hanno imparato a conoscerlo Ni Napoli 01112025 - campionato di calcio serie A Napoli-Como foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic La difesa del Napoli prende gol da dieci partite consecutive (e se Adams fosse stato un po’ più bravo.) Cesare – Caro Guido un’altra vittoria importante del Napoli contro un Torino modesto ma ostico. A partire da Verona vi erano 4 partite alla nostra portata per fare un filotto che servirebbe tanto per chiudere il discorso qualificazione Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La difesa del Napoli prende gol da dieci partite consecutive (e se Adams fosse stato un po’ più bravo…)

Napoli, dov’è finita la difesa? Sono 25 i gol subiti in altrettante partite di Serie A (Corsport)La difesa del Napoli, quest’anno, sembra essere diventata la pallida imitazione della granitica e impenetrabile retroguardia che ha consentito agli...

Le città più sporche del mondo? Napoli non c’è (e se ci fosse stata, lo sapremmo tutti)Una ricerca internazionale sulle città più sporche, così come vengono percepite dai turisti fa discutere: Roma, Firenze e Milano finiscono nella top...

Contenuti e approfondimenti su La difesa del Napoli prende gol da....

Temi più discussi: Napoli, la difesa balla: azzurri alla ricerca del clean sheet perduto. Il dato – CdS; Napoli, occasione Champions; Napoli, difesa sotto accusa: il crollo azzurro nei secondi tempi; Napoli-Torino, Alisson ed Elmas trascinano gli azzurri. Conte ritrova anche Anguissa e De Bruyne.

Napoli, la difesa incubo di Conte: è l’ottava del campionato. La squadra cambia moduloSono già 27 i gol subiti. Domani a Verona (ore 18) ultima chance col 3-4-2-1: il tecnico correrà ai ripari per blindare la Champions ... napoli.repubblica.it

Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri per avvicinarsi al terzino tedescoMercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri per avvicinarsi al terzino tedesco Il Napoli, guidato dall’attento ds Manna – dirigente a capo dell’ar ... calcionews24.com

Agguato in strada in provincia di Napoli: ucciso un uomo in pieno giorno, terrore tra la gente - facebook.com facebook

Napoli, rilancio Champions: Alisson Santos devastante e tornano Anguissa e De Bruyne x.com