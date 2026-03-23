Giuseppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato del brutto momento dei nerazzurri all’uscita della Lega Calcio: “Siamo in un momento di difficoltà e involuzione, forse dovuta a stanchezza o infortuni ma vale anche per gli avversari, ma nessuno psicodramma. Non cerchiamo alibi, abbiamo sei punti di vantaggio e ce la giocheremo fino in fondo con tranquillità”. Una realtà sotto gli occhi di tutti, visti i risultati nerazzurri di queste ultime gare, pareggio con Atalanta e Fiorentina e sconfitta nel derby. Il numero uno interista cerca di guardare il lato positivo della medaglia: “A inizio stagione sarebbe stato impensabile per me poter parlare di sei punti di vantaggio a otto domeniche dalla fine”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Nessun psicodramma”, ok. Marotta certifica lo psicodramma dell’Inter

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