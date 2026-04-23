Errico FI | La Fiera Campionaria di Venticano motore di sviluppo per le aree interne

Durante la 47ª edizione della Fiera Campionaria di Venticano, un rappresentante di Forza Italia ha sottolineato come l'evento possa contribuire allo sviluppo delle aree interne. In un comunicato stampa, si è fatto riferimento all'importanza di investire in infrastrutture per sostenere la crescita economica e migliorare i collegamenti nella regione. L'appuntamento annuale si svolge in una località nota per la sua attività fieristica e coinvolge operatori e visitatori da diverse zone.

“La Fiera Campionaria di Venticano rappresenta non solo una tradizione consolidata, ma un autentico motore di sviluppo economico, culturale e sociale per le aree interne del Mezzogiorno”. Così il consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura, Fernando Errico, intervenuto alla cerimonia inaugurale della 47ª edizione della manifestazione. Da qui l’appello sul fronte degli investimenti: “Se vogliamo che queste manifestazioni continuino a crescere, è necessario compiere un salto di qualità. Occorre puntare con decisione sul potenziamento delle strutture fieristiche, rendendole moderne, funzionali e accessibili. Investire in infrastrutture significa rafforzare la credibilità e l’attrattività del territorio”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Errico (FI): “La Fiera Campionaria di Venticano motore di sviluppo per le aree interne” Notizie correlate Venticano: 47esima Fiera Campionaria delle Aree interne del MezzogiornoSi avvicina l'inizio della 47esima edizione della più longeva Fiera Campionaria delle Aree interne del Mezzogiorno. Aree interne, Errico (FI): “DGR 617 sta strangolando agricoltura. Subito revisione e tavolo con le imprese”Tempo di lettura: 2 minuti“Pascoli negati, castagneti paralizzati e aziende agricole lasciate sole: la denuncia della Cia Campania restituisce un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: A Venticano al via la 47esima Fiera. Si punta a dare il giusto risalto al territorio; Alla Camera dei Deputati prende slancio la XI Settimana delle Culture Digitali Antonio Ruberti: DiCultHer e Io X Benevento presto insieme per il Sannio. Fiera di Venticano, Errico di Forza Italia : sforzo concreto per rendere più attrattivi questi eventiLa Fiera Campionaria di Venticano rappresenta non solo una tradizione consolidata, ma un autentico motore di sviluppo economico, culturale e sociale per le aree interne del Mezzogiorno. Così il cons ... irpiniaoggi.it Venticano, al via la 47ª FIERA CAMPIONARIA: vetrina interregionale di agricoltura, enogastronomia e serviziVenticano, 22 Aprile – Tutto pronto per la 47ª Fiera Campionaria, la grande vetrina interregionale dedicata all’agricoltura, all’enogastronomia e ai servizi. sciscianonotizie.it