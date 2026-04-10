Aree interne Errico FI | DGR 617 sta strangolando agricoltura Subito revisione e tavolo con le imprese

Un rappresentante di Forza Italia ha espresso preoccupazione riguardo alla Deliberazione di Giunta 617, ritenuta dannosa per il settore agricolo nelle aree interne. Secondo quanto riferito dall’associazione di categoria, numerosi pascoli sono stati negati, i castagneti sono stati messi in crisi e molte aziende agricole si trovano in difficoltà senza supporto. La richiesta è di una revisione immediata della delibera e di un tavolo di confronto con le imprese interessate.

Tempo di lettura: 2 minuti “Pascoli negati, castagneti paralizzati e aziende agricole lasciate sole: la denuncia della Cia Campania restituisce un quadro allarmante che non può essere ignorato”. È quanto dichiara il consigliere regionale e segretario della Commissione Ambiente, Fernando Errico, intervenendo sugli effetti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 617 del 14 novembre 2024 relativa ai Piani di Gestione dei siti Natura 2000. “ Un provvedimento nato con l’obiettivo di regolamentare – spiega Errico – si sta traducendo, nei fatti, in un divieto generalizzato che sta colpendo duramente due pilastri dell’economia agricola delle aree interne: l’allevamento e il comparto castanicolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aree interne, Errico (FI): “DGR 617 sta strangolando agricoltura. Subito revisione e tavolo con le imprese” Emergenza Pronto Soccorso, Errico (FI): “Subito un tavolo permanente per dare risposte concrete alla sanità sannita”“Accolgo con favore la proposta avanzata dal presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, dottor Luca Milano, di istituire un tavolo permanente di... Reti viarie aree rurali, Errico (FI): “Subito lo sblocco degli ulteriori fondi per sostenere i Comuni esclusi”“La pubblicazione della graduatoria rappresenta un passaggio importante per i nostri territori rurali – dichiara Errico –. Temi più discussi: Al via la III Scuola diocesana d’Imprenditorialità; Turismo, Ferraro (FdI): Auguri al ministro Mazzi, occasione per rilanciare le aree interne; TITERNO DISTRETTO VIVO, IL RISVEGLIO DELLE AREE INTERNE, UNA RETE DI COMUNITÀ CHE RIMETTE AL CENTRO COMMERCIO, IDENTITÀ E FUTURO; CGIL Chieti: Urgente intervento per garantire sicurezza e mobilità dopo la frana a Petacciato. Sanità nelle aree interne, via libera del Consiglio regionale all’ordine del giorno firmato ErricoIl Consiglio regionale approva all’unanimità l’ordine del giorno, sul rafforzamento del personale sanitario nelle aree interne della Campania. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere regionale ... ntr24.tv Consiglio regionale, Mastella ed Errico: Aree interne, rafforzare personale sanitarioPriorità alla sanità. Le questioni della salute sono risultate comuni negli interventi dei consiglieri sanniti nell’ambito del dibattito sul bilancio svoltosi in consiglio. Indipendentemente dall’appa ... ilsannioquotidiano.it È il Comune più piccolo d’Italia. Ma proprio da qui potrebbe arrivare una soluzione a due grandi problemi di oggi: l’autonomia energetica e lo spopolamento delle aree interne. Lo abbiamo visitato con una guida speciale: Daniele Invernizzi, presidente di eV-N - facebook.com facebook