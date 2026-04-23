Eroe in metro | aggredito per aver salvato un turista dai borseggiatori

Un cittadino italiano si trova in ospedale dopo essere stato aggredito da tre borseggiatori a Piramide, il 15 aprile. L’uomo aveva cercato di salvare un turista dai tentativi di furto all’interno della metropolitana. L’aggressione è avvenuta durante il tentativo di difesa, e i responsabili sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato attenzione locale, evidenziando il rischio di aggressioni nelle aree pubbliche.

? Cosa sapere Un cittadino italiano è in ospedale dopo l'aggressione di tre borseggiatori a Piramide il 15 aprile.. La polizia ha arrestato due sospetti a Barberini mentre si ricerca il terzo complice coinvolto.. Il 15 aprile un cittadino italiano è finito in ospedale con un codice giallo alla stazione Piramide della metro B, dopo essere stato aggredito da tre borseggiatori che stavano colpendo un turista straniero. L'uomo ha tentato di segnalare il furto in corso, ma si è ritrovato coinvolto in una violenta aggressione fisica da parte del gruppo. Gli agenti della Polmetro sono riusciti a fermare due dei sospetti poco dopo, mentre si spostavano verso la fermata di Barberini, ma la ricerca del terzo componente della banda è ancora in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroe in metro: aggredito per aver salvato un turista dai borseggiatori Notizie correlate Controllore ATM a Milano aggredito col martello alla fermata Lotto della metro da un turista senza bigliettoGrave episodio di violenza a Milano dove un controllore dell’Atm è stato aggredito a colpi di martello presso la fermata della metro di Lotto. Arrestate all’estero le quattro persone accusate di aver aggredito lo youtuber Simone Cicalone nella metro di RomaABBONATI A DAYITALIANEWS Identificati i presunti responsabili dell’aggressione alla fermata Ottaviano La Polizia di Stato ha emesso un’ordinanza di...