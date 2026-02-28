Arrestate all’estero le quattro persone accusate di aver aggredito lo youtuber Simone Cicalone nella metro di Roma

Quattro persone sono state arrestate all’estero in relazione all’aggressione di uno youtuber avvenuta alla fermata Ottaviano della metro di Roma. Le autorità hanno identificato i presunti responsabili e li hanno fermati in un paese straniero. L’indagine riguardava il pestaggio avvenuto in un contesto pubblico, con i sospettati ora sotto custodia. L’episodio ha generato immediato clamore tra gli utenti sui social.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Identificati i presunti responsabili dell’aggressione alla fermata Ottaviano. La Polizia di Stato ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini rumeni ritenuti responsabili del pestaggio dello youtuber Simone Ruzzi, noto come “Cicalone”, avvenuto lo scorso 12 novembre sulla linea A della metropolitana di Roma, nei pressi della fermata Ottaviano. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Dinamica dell’aggressione e conseguenze per le vittime. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i quattro sospetti avrebbero iniziato a inveire contro lo youtuber e la sua troupe dopo essersi accorti di essere ripresi dalle telecamere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestate all’estero le quattro persone accusate di aver aggredito lo youtuber Simone Cicalone nella metro di Roma Aggressione allo youtuber Simone Cicalone a Roma, arrestate quattro persone tra la Finlandia e la RomaniaArrestati i presunti aggressori dello youtuber Simone Cicalone, quattro persone fermate tra la Romania e la Finlandia, una sbarcata a Fiumicino. Simone Cicalone aggredito in metro a Roma, sbeffeggiato su TikTok da uno degli aggressori: botta e rispostaSimone Cicalone, ospite nella trasmissione Quarta Repubblica, ha risposto agli sbeffeggiamenti di uno dei suoi aggressori. Finlandia, arrestato uno dei presunti aggressori dello youtuber Simone Cicalone Una raccolta di contenuti su Simone Cicalone. Discussioni sull' argomento Botte e insulti alla compagna in stazione, lei stava cercando di scappare all'estero: uomo arrestato e portato in carcere; Pestaggio Cicalone in metro: arrestati i quattro aggressori dello youtuber (video); Banchiere precipitato dal B&b, arrestato il figlio: l'incontro per 250mila euro in cripto e il sequestro; Aggredirono Cicalone nella metro di Roma, arrestati all’estero i 4 responsabili del pestaggio. Vannacci e il ‘casting’ per il partito: Adinolfi e Cicalone piacciono, Soumahoro bocciato (Adnkronos) - Mario Adinolfi, Mario Borghezio, Simone Cicalone. Roberto Vannacci alle prese con il 'casting' per Futuro Nazionale, il partito fondato dopo l'uscita dalla Leg - facebook.com facebook