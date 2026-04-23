Eredi Mattei contro Meloni | stop al piano per l’Africa e lotta ai quadri

Un rappresentante degli eredi di un noto imprenditore ha inviato una comunicazione ufficiale alla Presidenza del Consiglio per chiedere che il nome dello zio non venga associato al piano di partenariato con l’Africa promosso dal governo. La richiesta è stata inoltrata tramite posta elettronica certificata e riguarda la tutela dell’immagine familiare rispetto alle iniziative di politica estera avviate dall’esecutivo. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui contenuti del documento.

Pietro Mattei, uno dei discendenti dell’imprenditore fondatore dell’Eni, ha inviato una comunicazione ufficiale tramite posta elettronica certificata alla Presidenza del Consiglio per chiedere che il nome dello zio non venga utilizzato per il piano di partenariato con l’Africa promosso dal governo. La contestazione nasce da una profonda divergenza ideologica tra le scelte attuali della premier Meloni e la visione politica del fondatore dell’azienda energetica, scomparso nel 1962. Uno scontro su identità politica e gestione del patrimonio. La disputa legale sollevata dai familiari di Mattei tocca due fronti distinti: quello simbolico- e quello materiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eredi Mattei contro Meloni: stop al piano per l’Africa e lotta ai quadri Notizie correlate Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: «Via il nostro nome dal suo piano»Una pec con oggetto «Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei”». Piano Mattei: la premier Meloni al vertice Italia-Africa in EtiopiaAd Addis Abeba va in scena il secondo Vertice Italia-Africa, con al centro il Piano Mattei. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: Via il nostro nome dal suo piano; Gli eredi Mattei a Palazzo Chigi: Via il nostro nome dal piano Africa; Gli eredi Mattei diffidano Meloni: Via il nostro nome dal Piano per l'Africa; Gli eredi di Mattei diffidano il governo : Non usi il suo cognome per il Piano. Scoppia il caso Piano Mattei, gli eredi a Meloni: Via quel cognome dal programma per l’AfricaLa diffida a Palazzo Chigi e la motivazione politica. Poi la battaglia legale con Eni per due quadri di Morandi ... affaritaliani.it L'erede di Mattei diffida Meloni: Tolga il nome di mio zio dal Piano in AfricaPietro Mattei, nipote del fondatore dell'Eni, si scaglia contro l'uso propagandistico del nome della sua famiglia da parte della premier: Il governo è subordinato agli interessi degli Stati Uniti, ... ilfoglio.it Diffida degli eredi di Enrico Mattei a Giorgia Meloni: 'Non usi quel nome per il suo Piano. L'azione di governo è in antitesi con sue scelte'. Scontro anche con Eni sui beni lasciati #ANSA - facebook.com facebook Diffida degli eredi di Enrico Mattei a Giorgia Meloni: 'Non usi quel nome per il suo Piano. L'azione di governo è in antitesi con sue scelte'. Scontro anche con Eni sui beni lasciati #ANSA x.com