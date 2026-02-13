Piano Mattei | la premier Meloni al vertice Italia-Africa in Etiopia

Giorgia Meloni partecipa al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, in Etiopia, per discutere di energia, agricoltura e innovazione, alla presenza di leader africani e rappresentanti di aziende italiane. La premier vuole rafforzare i rapporti economici e firmare nuovi accordi commerciali con i Paesi del continente. Durante l’incontro, Meloni ha sottolineato l’importanza di investimenti condivisi per sviluppare infrastrutture e creare nuove opportunità di lavoro.

Energia, agroalimentare, innovazione e formazione. Sono solo alcuni dei temi trattati nell’odierno vertice Italia-Africa, in svolgimento nella capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, alla presenza della premier italiana Giorgia Meloni. Un’occasione per fare il punto sul Piano Mattei per l’Africa. Il vertice. Il vertice Italia-Africa rappresenta il secondo appuntamento dopo lo svolgimento del primo consesso nel gennaio 2024 a Roma. Per la prima volta ospitato sul suolo africano, presso il Convention Center, l’incontro vede la premier Giorgia Meloni presiedere un fondamentale “tagliando” operativo del Piano Mattei, a circa due anni dal suo lancio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Piano Mattei: la premier Meloni al vertice Italia-Africa in Etiopia Approfondimenti su piano mattei Piano Mattei, vertice Italia-Africa il 13 febbraio in Etiopia Il secondo Vertice Italia-Africa si terrà il 13 febbraio ad Addis Abeba, in Etiopia. G20: Meloni incontra premier etiope, focus su piano Mattei e vertice Italia-Africa Ultime notizie su piano mattei Argomenti discussi: Annunci e ambizioni, luci e ombre: a che punto è il piano Mattei?; Africa, Meloni in Etiopia il 13-14 febbraio: 'tagliando' del governo al Piano Mattei; Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa; Meloni in Etiopia: 'Con il Piano Mattei facciamo da ponte'. Piano Mattei: la premier Meloni al vertice Italia-Africa in EtiopiaAd Addis Abeba va in scena il secondo Vertice Italia-Africa, con al centro il Piano Mattei. Presente anche la premier, che domani parteciperà come ospite d'onore alla plenaria dell'Unione Africana ... panorama.it Piano Mattei, Meloni ad Addis Abeba: Stiamo rivoluzionando il modo di guardare all’AfricaLa premier Giorgia Meloni nel suo intervento di apertura al secondo Vertice Italia-Africa, che si tiene ad Addis Abeba, in Etiopia ... dire.it Giorgia Meloni presiederà oggi in Etiopia il vertice Italia-Africa che, tra l'altro, farà il punto sull'attuazione del Piano Mattei. Ieri la premier era ad Alden Biesen, in Belgio, per il vertice Ue sulla competitività x.com Piano Mattei, da corridoi energetici a sovranità alimentare: in Etiopia secondo vertice Italia-Africa. https://www.ilfattonisseno.it/2026/02/piano-mattei-da-corridoi-energetici-a-sovranita-alimentare-in-etiopia-secondo-vertice-italia-africa/ - facebook.com facebook