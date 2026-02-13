Piano Mattei | la premier Meloni al vertice Italia-Africa in Etiopia

Giorgia Meloni partecipa al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, in Etiopia, per discutere di energia, agricoltura e innovazione, alla presenza di leader africani e rappresentanti di aziende italiane. La premier vuole rafforzare i rapporti economici e firmare nuovi accordi commerciali con i Paesi del continente. Durante l’incontro, Meloni ha sottolineato l’importanza di investimenti condivisi per sviluppare infrastrutture e creare nuove opportunità di lavoro.

Energia, agroalimentare, innovazione e formazione. Sono solo alcuni dei temi trattati nell’odierno vertice Italia-Africa, in svolgimento nella capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, alla presenza della premier italiana Giorgia Meloni. Un’occasione per fare il punto sul Piano Mattei per l’Africa. Il vertice. Il vertice Italia-Africa rappresenta il secondo appuntamento dopo lo svolgimento del primo consesso nel gennaio 2024 a Roma. Per la prima volta ospitato sul suolo africano, presso il Convention Center, l’incontro vede la premier Giorgia Meloni presiedere un fondamentale “tagliando” operativo del Piano Mattei, a circa due anni dal suo lancio. 🔗 Leggi su Panorama.it

