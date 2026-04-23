Erbacce e rifiuti abbandonati il giardino in via Carrante nel degrado | Subito interventi

Nel giardino Aylan Kurdi di via Carrante, a Poggiofranco, si trovano erbacce incolte e rifiuti abbandonati. La zona presenta una scarsa manutenzione, secondo quanto segnalato dai residenti. La situazione ha suscitato richieste di interventi immediati per migliorare lo stato del verde pubblico e rimuovere i rifiuti presenti nell’area. Nessuna informazione su eventuali interventi già pianificati o in corso.

"Erba incolta, rifiuti abbandonati e mancanza di manutenzione" nel giardino Aylan Kurdi, in via Carrante, a Poggiofranco. E' questa la situazione segnalata dall'associazione Sos Città, che chiede interventi urgenti "per ripristinare sicurezza, pulizia e decoro" nello spazio verde."Spazio per le.🔗 Leggi su Baritoday.it

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