Epatite A nuova ondata di ispezionI | 600 chili di prodotti sequestrati tra ortofrutta e molluschi

I carabinieri del Nas hanno intensificato le ispezioni in diverse aree, sequestrando circa 600 chili di prodotti tra ortofrutta e molluschi. Le verifiche sono parte di un’operazione volta a prevenire la diffusione dell’epatite A, malattia che continua a preoccupare le autorità sanitarie. Le ispezioni sono state condotte in vari punti di controllo lungo la filiera alimentare, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei consumatori.

I carabinieri del Nas proseguono i controlli per la prevenzione del rischio legato alla diffusione del virus dell'Epatite A. Il comando dei carabinieri per la Tutela della salute di Roma ha disposto il monitoraggio dei canali di distribuzione dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Ricci, molluschi e pesce senza certificazione: sequestrati 360 chili di prodotti itticiÈ il bilancio di una trentina di interventi eseguiti da inizio anno dalla guardia di finanza tra il litorale barese e la Bat: sanzioni fino a 125mila... Contrasto all'abusivismo commerciale: sequestrati oltre 600 chili di prodottiOrtofrutta e pesce venduti nell'area dell'ex mercato rionale alla Commenda, controlli della polizia locale e della guardia di finanza. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Epatite A, focolaio nel Casertano con 89 casi e 22 ricoveri: ci sono anche dei bambini. Epatite A, rischio nuova ondataEmergenza Epatite A in Campania, proseguono i controlli dei carabinieri dei NAS nelle pescherie a Napoli. Tre sono state sanzionate per il possesso di molluschi e mitili non tracciati. Sequestrati 70 ... rainews.it Allerta epatite A a Napoli: casi saliti a 154, una nuova ordinanza del sindaco vieta i frutti di mare crudi nei localiL’emergenza epatite A in Campania continua ad aggravarsi. I contagi nella sola città di Napoli hanno raggiunto quota 154, con altri 22 casi ancora in corso di verifica. I numeri raccontano ... greenme.it