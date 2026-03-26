Durante controlli lungo il litorale barese, le forze di polizia hanno sequestrato circa 360 chilogrammi di molluschi, pesce e altri prodotti ittici privi di certificazione. Gli interventi sono stati circa trenta e sono stati condotti dai militari della Guardia di Finanza con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale di Bari. La maggior parte dei sequestri riguarda prodotti che non rispettano le norme di legge sulla tracciabilità.

È il bilancio di una trentina di interventi eseguiti da inizio anno dalla guardia di finanza tra il litorale barese e la Bat: sanzioni fino a 125mila euro Controlli serrati lungo il litorale barese contro la pesca di frodo. I militari della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno sequestrato circa 360 chilogrammi di prodotti ittici nell’ambito di una trentina di interventi effettuati dall’inizio dell’anno. L’attività si è sviluppata sia lungo la costa del capoluogo sia nella fascia marittima della provincia Bat, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento illecito delle risorse marine.... 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Ricci, molluschi e pesce senza certificazione: sequestrati 360 chili di prodotti ittici

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