Contrasto all' abusivismo commerciale | sequestrati oltre 600 chili di prodotti

Questa mattina a Brindisi, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 600 chili di prodotti ortofrutticoli e ittici venduti illegalmente. Durante i controlli, polizia locale e guardia di finanza hanno scoperto venditori senza autorizzazioni che mettevano in vendita merce fresca e pesce senza rispettare le regole. L’operazione mira a fermare il mercato nero e a proteggere i consumatori che spesso si trovano ad acquistare prodotti di dubbia provenienza. Nessuno ha ancora commentato, ma le autorità promettono altri controlli nelle prossime

Ortofrutta e pesce venduti nell'area dell'ex mercato rionale alla Commenda, controlli della polizia locale e della guardia di finanza. Riscontrate diverse irregolarità in ambito igienico-sanitario e fiscale BRINDISI - Vendita abusiva di controlli ortofrutticoli e ittici nel mirino. Nel corso delle attività di servizio rivolte a contrastare la concorrenza sleale e a tutelare i cittadini onesti, nonché i consumatori finali, la polizia locale e il comando provinciale della guardia di finanza di Brindisi hanno intensificato e condotto accurati controlli nel quartiere Commenda, in particolare nell'area in passato adibita a mercato rionale prima del formale trasferimento dello stesso in via San Domenico Savio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

