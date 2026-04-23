Il nome di Enzo Maresca continua a essere associato alle panchine di calcio, con particolare attenzione da parte del Napoli nel caso in cui dovesse lasciare la sua attuale posizione. La situazione legata a Conte rimane un punto di discussione, mentre il nome di Maresca viene considerato tra i possibili candidati. La situazione rimane aperta e senza annunci ufficiali.

Il nome di Enzo Maresca resta dentro il giro delle panchine da seguire con attenzione. Dopo l’addio al Chelsea a inizio 2026, l’allenatore italiano è tornato a essere un profilo molto considerato anche in ottica Serie A. In questo quadro, il suo nome viene accostato pure al Napoli, nel caso in cui dovesse aprirsi davvero la successione di Antonio Conte. A rendere il profilo ancora più interessante è il lavoro fatto in Inghilterra. Maresca aveva chiuso la sua esperienza al Chelsea riportando il club in Champions League e vincendo anche Conference League e Mondiale per Club, prima della separazione ufficializzata il 1° gennaio 2026. Nel suo intervento su YouTube, Nicolò Schira inserisce Maresca tra i nomi da tenere d’occhio anche per il futuro del Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Enzo Maresca piace al Napoli se dovesse partire Conte

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