Il ministro dell’industria ha dichiarato che non ci sono motivi di allarme riguardo alla possibilità di lockdown energetici, affermando che si sta lavorando con l’Unione Europea per trovare soluzioni. Ha aggiunto che, sebbene ci siano delle criticità, non si devono diffondere timori eccessivi e che l’attenzione è rivolta a gestire la situazione in modo collaborativo con le istituzioni europee.

Sulla possibilità di lockdown energetici “non sarei così allarmista. C’è un problema e ci stiamo lavorando con l’Europa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti prima del question time con Matteo Salvini e Tommaso Foti al Senato. Tajani ha anche detto che “il caro energia è un problema vero, che c’è, ed è tutto legato a Hormuz, speriamo che si possa sbloccare presso la situazione”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Energia, Tajani: "No allarmismi, lavoriamo a soluzioni con Ue"

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