Il ministro dell'Industria ha annunciato che l'Italia sta facendo pressione sull'Unione Europea affinché si adotti una misura decisa per abbassare i costi dell'energia. La richiesta mira a ottenere una decisione netta e condivisa a livello comunitario. La posizione italiana si concentra sulla necessità di intervenire per contenere le spese energetiche. La comunicazione è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche.

L'Italia "sta spingendo perché l'Europa prenda una decisione forte, una decisione chiara per ridurre il costo dell'energia". Lo sottolinea il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles. Per Tajani "bisogna, nei momenti di grande difficoltà, avere il coraggio di decidere, perché è il tema fondamentale per un continente" vocato "all'economia reale. Industria e agricoltura devono essere tutelate. Questo non ha nulla a che vedere con la lotta al cambiamento climatico. Siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo intervenire per permettere a chi intraprende, in un continente a vocazione industriale, di poterlo fare nel modo migliore possibile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Tajani: "Italia sta spingendo Ue per ridurre i costi"

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