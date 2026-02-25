Il carrello tricolore di Urso diventa elettrico L’assurdità del decreto Energia

Il “carrello tricolore” di Urso diventa elettrico a causa di un decreto energia approvato mercoledì dal governo. La misura, pensata per aiutare il ceto medio, prevede incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici con un focus sul risparmio energetico. Tuttavia, molti critici trovano la proposta poco concreta e poco efficace nel reale sostegno alle famiglie. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra consumatori e associazioni di categoria.

Il sistema italiano ha retto meglio degli altri alla guerra ucraina. I dati di Confartigianato Il decreto energia, varato mercoledì dal governo, contiene una curiosa misura a favore – si presume – del ceto medio. Secondo il comma 2 dell’articolo 1, i fornitori di energia elettrica “possono” riconoscere uno sconto ai clienti “con Isee annuale non superiore a 25.000 euro”. Lo sconto è regolamentato in tutto: nella durata (“ciascuno degli anni 2026 e 2027”), nelle condizioni di accesso, nell’entità e persino nelle modalità di erogazione. In cambio, ai venditori aderenti all’iniziativa “è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Istat, carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025, energia oltre +34%Negli ultimi cinque anni, i prezzi del carrello della spesa sono aumentati del 24%, superando di gran lunga l’inflazione generale.

Istat: impennata dei prezzi dell’energia e del carrello della spesa. Soffrono le famiglie più povereI dati dell’Istat evidenziano un aumento dei prezzi dell’energia e della spesa quotidiana, mentre i salari restano invariati.

Temi più discussi: DDL Bollette: il nuovo bollino sull’energia è una beffa ai consumatori; Crescono DOP e territori nel carrello della spesa agroalimentare, la Puglia vola; Il carrello della spesa nei supermercati è sempre più lo specchio dell'Italia e degli italiani.

Inflazione, Conte Famiglie continuano a perdere potere d’acquistoROMA (ITALPRESS) - Ricordate il carrello tricolore di Meloni? No, esatto. Nessuno se ne è accorto. Una misura fallimentare che non ha minimamente aiutato le famiglie. Ora si stima un ulteriore ... notizie.tiscali.it

L’italianità fatica a conquistare il carrello della spesaNel carrello della spesa è quasi impasse per i prodotti alimentari che sulla confezione sfoggiano il tricolore, segnalano di essere «made in Italy», evidenziano la regione di provenienza o la ... ilsole24ore.com

Cani in carrello della spesa, la cosa più bella che vedrai oggi - facebook.com facebook