Energia elettrica in forte calo | prezzo PUN oggi a 0,108 € kWh – 17 Aprile 2026

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano è in calo e si attesta oggi, 17 aprile 2026, a 0,108 euro per kilowattora, ovvero 108,21 euro per megawattora. Questo valore rappresenta il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il costo all’ingrosso dell’energia nel paese. La diminuzione del prezzo si riflette sui costi di fornitura e può influenzare il mercato e i consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), riferimento per il costo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, registra oggi, 17 Aprile 2026, un valore di 0,108 €kWh (108,21 €MWh). Si tratta di un netto calo rispetto a ieri (-16,9%) e di un valore inferiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,128 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,135 €kWh). Il PUN si mantiene quindi su livelli più bassi rispetto al recente passato, lontano dai massimi mensili (0,165 €kWh) e vicino ai valori minimi delle ultime settimane. Questo andamento si riflette direttamente sulle offerte del mercato libero, dove i fornitori possono proporre tariffe più competitive rispetto ai periodi di rialzo.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Energia elettrica in forte calo: prezzo PUN oggi a 0,108 €/kWh – 17 Aprile 2026 Notizie correlate Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,123 €/kWh – 9 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,... Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,121 €/kWh – 11 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mercati Energetici: Prezzi in rialzo tra Geopolitica e Offerta; Rinnovabili, continua la crescita nei Paesi a basso reddito e più esposti al cambiamento climatico; I prezzi di elettricità e gas in Italia nel 2026; Tutti i Deficit del Nuovo Mito Energetico Rinnovabile. Modernizzare la rete elettrica per integrare le rinnovabili: cos’è Smart Grids SiciliaSmart Grids Sicilia, con dotazione di 80 milioni di euro, è essenziale per ammodernare una rete di trasporto elettrico spesso non adeguata al trasporto di energia da fonti rinnovabili. Come funziona i ... economyup.it Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Alerion Clean PowerRialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%. teleborsa.it I prezzi di gas e petrolio, ma anche di energia elettrica, rischiano di salire ancora - facebook.com facebook I prezzi dell'energia elettrica variano a seconda della località e nel tempo, ma quali sono le cause di queste differenze di prezzo Ad esempio Mix energetico Livello di interconnessione La concorrenza Le condizioni meteorologiche link.europa. x.com