Meloni su blocco ungherese ad aiuti all' Ucraina | Situazione risolvibile serve flessibilità – Il video

Il 20 marzo 2026 a Bruxelles, è stata discussa la questione del blocco ungherese sui aiuti all'Ucraina, con particolare attenzione al prestito da 90 miliardi. La leader politica ha commentato che la situazione è risolvibile e che è necessaria maggiore flessibilità per superare l’impasse. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti europei che hanno analizzato la questione del finanziamento e delle divergenze tra i Paesi.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "Ovviamente la gran parte della discussione è ruotata attorno al blocco che c'è sul prestito da 90 miliardi da parte ungherese. Anche qui ho letto delle ricostruzioni abbastanza bizzarre su quello che avrei detto, e quindi condivido volentieri con voi quello che ho ribadito, perché l'avevo già detto. Io credo che la situazione sia risolvibile. Credo che per risolverla serva flessibilità, diciamo da entrambe le parti. E quindi da una parte è necessaria, dal mio punto di vista, la riapertura del gasdotto di Druzhba e dall'altra, in automatico, si sbloccano anche i 90 miliardi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio Europeo. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Bonelli: Blocco navale ennesima propaganda Meloni per nascondere fallimento su sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Il punto stampa di Angelo Bonelli di Avs in piazza Montecitorio. Aiuti all’Ucraina, Salvini: “Situazione cambiata, in decreto legge difesa e protezione civili”(Adnkronos) – "C'è un tavolo di trattativa aperto e quindi più che di mandare armi per attaccare, per offendere, per distruggere, puntiamo sulla... Meloni su blocco ungherese ad aiuti all'Ucraina: Situazione risolvibile, serve flessibilità Contenuti e approfondimenti su Meloni su blocco ungherese ad aiuti... Temi più discussi: Estremi rimedi I quattro piani di Bruxelles per finanziare l’Ucraina, nonostante il veto di Orbán; Comunicazione Italiana; Iran, Meloni: Nessuno pensa a missione militare per forzare il blocco di Hormuz. Meloni su blocco ungherese ad aiuti all'Ucraina: Situazione risolvibile, serve flessibilità(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 'Ovviamente la gran parte della discussione è ruotata attorno al blocco che c'è sul prestito da 90 ... notizie.tiscali.it Meloni: Nessuna missione militare per forzare il blocco di HormuzBruxelles, 20 marzo 2026 Sul piano per la sicurezza di Hormuz voglio essere chiara perché mi sembra ci siano state delle interpretazioni un po' forzate. Nessuno pensa ad una missione dell'Italia per ... msn.com Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere - facebook.com facebook #Meloni scherza coi cronisti al #ConsiglioEuropeo: Calmatevi x.com