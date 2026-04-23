Tre organizzazioni agricole della regione hanno scritto una lettera all’assessore regionale all’Agricoltura, chiedendo interventi immediati per affrontare l’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti. La richiesta si rivolge alla regione per trovare soluzioni che possano alleviare la pressione sui produttori locali. La lettera è stata firmata congiuntamente da Confagricoltura, Cia e Confcooperative Campania.

Tempo di lettura: < 1 minuto Confagricoltura Campania, Cia Campania e Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania fanno fronte comune e inviano una lettera all’assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, per chiedere interventi urgenti contro il caro energia e carburanti. Le tre organizzazioni denunciano l’impatto crescente dei rincari su agricoltura, zootecnia e pesca: aumentano i costi di gasolio, mezzi tecnici e trasporti, mentre nel comparto ittico si riducono le uscite in mare fino alla sospensione delle attività in alcuni casi. “Il rischio è l’avvio di una dinamica regressiva, con meno superfici coltivate, calo della produzione e discontinuità delle filiere, con effetti diretti su occupazione e tenuta del sistema agroalimentare regionale”, si legge nella nota inviata all’Assessore Serluca.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Energia e carburanti: appello congiunto all’Assessore Serluca da Confagricoltura, Cia e Confcooperative Campania

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