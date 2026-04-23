L'industria dei gas liquefatti ha espresso il suo sostegno all'iniziativa della Commissione europea di accelerare le misure per rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione. La comunicazione di oggi si concentra sui carburanti sostenibili e sul potenziamento della produzione di biometano, temi che sono stati condivisi dal settore. Le parti interessate sottolineano l'importanza di queste strategie per il futuro energetico dell'Europa.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - L'industria dei gas liquefatti condivide l'urgenza di rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione e apprezza i richiami della Comunicazione diffusa oggi dalla Commissione ai sustainable fuels e allo sviluppo della produzione di biometano. Contemporaneamente il settore considera il documento sbilanciato verso lo sviluppo del vettore elettrico, soprattutto nell'individuazione delle misure operative. L'attuale instabilità geopolitica dimostra, infatti, che è necessario diversificare le fonti e le basi di approvvigionamento. Per Assogasliquidi, la vera resilienza non si ottiene restringendo il campo tecnologico, ma valorizzando un mix energetico plurale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Assogasliquidi-Federchimica: "AccelerateEu positivo per rafforzare autonomia europea"

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