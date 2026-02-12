Italia-Germania | un’alleanza produttiva per invertire la crisi europea e rafforzare l’industria continentale

Questa mattina si sono incontrate a Roma rappresentanze della Camera di Commercio Italo-Germanica per discutere di un nuovo accordo industriale. L’obiettivo è rilanciare l’economia europea e rafforzare le imprese di entrambi i paesi. I leader hanno sottolineato la necessità di collaborare in modo più stretto per affrontare la crisi e creare nuovi posti di lavoro. La proposta prevede investimenti congiunti e progetti comuni nel settore produttivo. Ora si aspettano risposte concrete dai governi e le prime iniziative potrebbero partire già nelle prossime settimane.

Germania e Italia, un Asse Produttivo per Rilanciare l’Europa: L’Appello della Camera di Commercio Italo-Germanica. Roma e Berlino sono chiamate a rafforzare la loro collaborazione economica per invertire la tendenza e rilanciare la produzione industriale europea. L’appello lanciato il 12 febbraio 2026 da Jörg Buck, consigliere delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien), sottolinea come un coordinamento politico più stretto tra i due Paesi sia diventato una priorità assoluta, soprattutto alla luce della profonda interconnessione delle loro economie. Un’Alleanza Strategica per la Competitività Europea.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Italia Germania Spagna corre, Italia e Germania al palo: dove va l’industria europea Crosetto: ‘penso a una difesa continentale europea’ In un intervento recente, Crosetto propone l’idea di una difesa europea più integrata e continentale, estendendo il concetto oltre i confini dell’Europa a 27. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Italia Germania Argomenti discussi: L’alleanza Italia-Germania spaventa le altre capitali: Così smontano l’Europa; Italia-Germania: atto d’amore? - ISPI; Italia e Germania unite contro Macron su eurobond e Made in Europe; La sfida di Macron o l'asse Meloni-Merz: da che parte va l'Europa?. Il piano di Italia e Germania per cambiare l’Europa: cos’è la cooperazione rafforzata e perché la chiedono tuttiRoma e Berlino spingono per superare le paralisi decisionali dell'Unione europea e rilanciare la competitività attraverso le alleanze tra Paesi disposti ... fanpage.it FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «UE: FI, ALLEANZA ITALIA-GERMANIA STRATEGICA»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it #tagada Goffredo Buccini sull'asse I'Italia-Germania e gli aiuti all'Ucraina. x.com La presidente della Commissione media tra le divisioni e propone cooperazioni rafforzate. Asse Italia-Germania contro il protezionismo francese - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.