Energia von der Leyen Con AccelerateEU sostegno a cittadini e imprese

Per la seconda volta in meno di cinque anni, i cittadini europei devono affrontare le conseguenze della dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati. La presidente della Commissione Europea ha annunciato il nuovo programma AccelerateEU, che mira a sostenere sia le imprese che i cittadini nel fronteggiare questa situazione. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per i costi energetici e le ripercussioni sulla stabilità economica.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Per la seconda volta in meno di cinque anni, gli europei stanno pagando il prezzo della dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati. AccelerateEU è il pacchetto di strumenti della Commissione per fornire aiuti immediati alle famiglie e alle industrie europee, in particolare a quelle più vulnerabili, mettendo nel contempo l’Europa su un percorso costante verso l’indipendenza energetica. Dall’escalation del conflitto in Medio Oriente, l’UE ha speso altri 24 miliardi di euro per le importazioni di energia a causa dell’aumento dei prezzi, senza ricevere una singola molecola di energia in più. L’attuale situazione geopolitica ricorda con forza che accelerare la transizione verso un’energia pulita, sicura e a prezzi accessibili è un imperativo economico e di sicurezza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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