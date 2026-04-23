Enel sul territorio con l’arma dei Carabinieri | al via il ciclo di workshop contro le truffe

Da fine aprile, nelle sedi di Enel, si svolgono incontri con i Carabinieri dedicati alla prevenzione delle truffe. L'iniziativa vede coinvolti i rappresentanti dell'azienda e delle forze dell’ordine, in un ciclo di workshop rivolti ai clienti. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche e strumenti utili per riconoscere e contrastare le frodi più frequenti. L’attività si svolge all’interno degli store dell’azienda, in diverse località del territorio.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Enel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura da fine aprile un nuovo ciclo di incontri, all’interno dei propri store, dedicati alla prevenzione delle frodi. L’iniziativa, che toccherà anche alcune aree della Toscana, offrirà un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per condividere esperienze, ricevere informazioni utili e acquisire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa. Giovedì 7 maggio, alle 15:00, è in programma la tappa all ’Enel Store d i Arezzo in via Garibaldi 97. Al centro degli incontri le forme di raggiro...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Enel sul territorio con l’arma dei Carabinieri: al via il ciclo di workshop contro le truffe Notizie correlate Enel sul territorio con l’Arma dei Carabinieri: al via i workshop contro le truffeEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura dal mese di aprile un nuovo ciclo di incontri,... Enel e Carabinieri contro le truffe: al via un ciclo di workshopEnel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura da fine aprile un nuovo ciclo di incontri,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Enel sul territorio con l’Arma dei Carabinieri: al via i workshop contro le truffe; LECCE: Enel sul territorio con l’Ama dei Carabinieri. Un workshop contro le truffe; Piombino, Enel sul territorio con l'Arma dei carabinieri. Al via ciclo di workshop contro le truffe; Il paradosso delle Cer: nate per il territorio, ora nel mirino delle grandi aziende dell’energia. Enel sul territorio con l’arma dei Carabinieri: al via il ciclo di workshop contro le truffeArezzo, 23 aprile 2026 – Enel rafforza il proprio impegno nella tutela contro le truffe e, insieme ai Carabinieri, inaugura da fine aprile un nuovo ciclo di incontri, all’interno dei propri store, ... lanazione.it Piombino, Enel sul territorio con l’Arma dei carabinieri. Al via ciclo di workshop contro le truffePiombino (Livorno) 23 aprile 2026 Piombino, Enel sul territorio con l’Arma dei carabinieri. Al via ciclo di workshop contro le truffe ... livornopress.it A Brindisi assemblea lavoratori appalti centrale Enel di Cerano - facebook.com facebook