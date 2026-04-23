La figlia di un noto rapper ha annunciato su Instagram la nascita della seconda nipote, chiamata Scottie Marie. La comunicazione è accompagnata da un messaggio di gioia e ringraziamenti, in cui si menziona che la famiglia aveva pregato per questo evento. La neonata è nata dall’unione con il marito e porta il nome della madre. La notizia ha suscitato reazioni di felicità tra amici e follower.

Eminem è diventato nonno per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la figlia maggiore, Alaina Marie Scott, che ha condiviso su Instagram un post carico di emozione, presentando al mondo la piccola Scottie Marie, nata dall’amore con il marito Matt Moeller. Un lieto annuncio per il “Rap God”, che dietro la sua immagine pubblica ha sempre celato un uomo che ha fatto della famiglia il suo porto sicuro. Il lieto annuncio di Alaina Marie Scott dopo un periodo difficile. La piccola Scottie Marie è venuta al mondo martedì 14 aprile, alle 19:03. Al di là dei numeri, però, quel che colpisce è il significato profondo della sua nascita. A distanza di...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eminem nonno bis, la figlia Alaina: “Abbiamo pregato per questo piccolo miracolo”

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