Strappa di mano la merenda a un bambino bagnino preso a pugni dal padre e dal nonno del piccolo

Durante l’estate del 2023 a Bellaria, un uomo ha strappato la merenda di un bambino sulla spiaggia, scatenando una reazione violenta. Il bagnino, intervenuto per calmare la situazione, è stato colpito con un pugno dal padre e dal nonno del piccolo. La lite si è accesa tra le persone del gruppo, mentre i bagnanti guardavano increduli. La scena si è svolta davanti a numerosi turisti, disturbando la tranquillità della giornata al mare. La polizia è intervenuta per fermare il confronto tra le parti.

Il giovane turista, attirato dal banchetto con pane e Nutella, era andato a fare merenda in un altro stabilimento balneare suscitando l'ira del gestore della spiaggia Era l'estate del 2023 e, come al solito, la spiaggia di Bellaria era affollata di turisti. Tra questi anche una famiglia proveniente dal Belgio con babbo, mamma, nonno e figlio che si stavano godendo beatamente la vacanza in uno stabilimento balneare. Un torrido pomeriggio di giugno il piccolo turista di appena 5 anni, attirato da un banchetto allestito dal bagnino a fianco al suo dove veniva offerto ai giovani ospiti una merenda a base di pane e Nutella, si era messo a sua volta in fila per prenderne un pezzo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

