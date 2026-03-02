Bonucci | A Bergamo abbiamo trovato un’atmosfera unica per questo abbiamo scelto di tornarci

Il 26 marzo 2026, la Nazionale Italiana di calcio maschile scenderà di nuovo in campo a Bergamo, sei mesi dopo la partita contro l’Estonia che ha segnato l’inizio dell’era di Rino Gattuso. Bonucci ha dichiarato che l’atmosfera unica di Bergamo ha portato la squadra a scegliere nuovamente questa città per l’evento. La sfida si svolgerà nello stesso stadio del precedente incontro.

Il collaboratore tecnico di Gattuso racconta la decisione della Nazionale di giocare la delicatissima sfida delle qualificazioni mondiali alla New Balance Arena: “Ci sentivamo 23mila dentro al campo” Il 26 marzo 2026 la Nazionale Italiana di calcio maschile tornerà di nuovo a Bergamo, sei mesi dopo il 5-0 contro l’Estonia che ha dato il via all’era di Rino Gattuso. Era il 5 settembre 2025, era una partita particolarmente tesa, ma l’atmosfera ha finito per colpire nel segno soprattutto il nuovo commissario tecnico. Che, appunto, ha scelto di tornarci. “È stata la prima del nostro gruppo, abbiamo trovato una grande atmosfera” ha detto, “un’emozione, adrenalina e passione incredibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti discussi: Italia, Bonucci: Ecco perché abbiamo scelto di giocare a Bergamo con l'Irlanda del Nord.

