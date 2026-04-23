Emiliano non molla Decaro incontra il CSM | Per lui un incarico fiduciario

Il sindaco ha incontrato il Consiglio superiore della magistratura per discutere di un possibile incarico fiduciario, cercando di evitare il ritorno di un ex magistrato alla magistratura dopo 23 anni di attività politica. La proposta di un incarico temporaneo è stata avanzata nel tentativo di risolvere la questione. La decisione finale non è ancora stata comunicata pubblicamente.

Un ultimo tentativo per provare a evitare il ritorno di Michele Emiliano in magistratura, dopo 23 anni di attività politica. A questo è servita la visita a sorpresa di Antonio Decaro davanti alla terza commissione del Csm. Un incontro per chiarire faccia a faccia con i magistrati – che hanno già detto no per tre volte all’ipotesi di affidare a Emiliano il ruolo di consigliere di Decaro – l’esatta tipologia dell’incarico da affidare all’ex governatore e padre politico dell’attuale presidente della Regione. Non un contratto di natura privatistica (impossibile – spiegano dalla Regione – per un magistrato) ma un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il governatore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Emiliano non molla, Decaro incontra il CSM: “Per lui un incarico fiduciario” Notizie correlate Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con DecaroBARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Csm, stop alla consulenza di Emiliano: verso il "no" all'aspettativa per l'incarico con DecaroParere negativo unanime sulla richiesta dell'ex governatore: l'incarico fiduciario da consulente giuridico del presidente della regione è ritenuto... Altri aggiornamenti Si parla di: Michele Emiliano, ecco le sedi in cui potrebbe tornare a indossare la toga. E spunta anche l'ipotesi Napoli con Gratteri. Caso Emiliano, Decaro incontra i componenti del Csm: Per lui un incarico fiduciarioIl governatore prova a convincere i giudici a dare il via libera per evitare il ritorno di Michele Emiliano in magistratura: entro lunedì dovrà indicare la sede in cui tornare da pm o giudice ... rainews.it FdI attacca Decaro su Emiliano: Basta con il collocamento dell’ex presidente, pensi ai problemi della PugliaNel comunicato firmato dal capogruppo Paolo Pagliaro, dalla vice capogruppo Tonia Spina e dai consiglieri regionali del partito, FdI parla apertamente di accanimento terapeutico e di una promessa di ... giornaledipuglia.com