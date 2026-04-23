Il Ministero dell'Ambiente ha annunciato uno stanziamento di fondi destinati a interventi contro la Vespa velutina nelle province di Lucca e Massa-Carrara. Contestualmente, è stato adottato il “Metodo Z” come strategia di intervento per tutelare le colonie di api e preservare le produzioni di miele nella zona. La misura mira a contenere il fenomeno e protegge le attività agricole locali.

? Cosa sapere Il Ministero dell'Ambiente stanzia fondi per contrastare la Vespa velutina a Lucca e Massa-Carrara.. Il Crea testa il metodo Z con biocidi per proteggere gli alveari toscani.. Montemagni interroga il Ministero dell’Ambiente per fermare l’invasione della Vespa velutina nelle province di Lucca e Massa-Carrara, dove il calabrone dalle zampe gialle minaccia i mieli dei nostri apicoltori. La questione si sposta nei corridoi romani dopo che l’onorevole della Lega ha sollevato il problema del proliferare di questo insetto esotico, capace di devastare le attività apistiche locali. Il Ministero dell’Ambiente ha risposto all’interrogazione confermando l’impegno economico già stanziato tramite un fondo specifico dedicato al controllo delle specie aliene.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Vespa Velutina: nuovi fondi e il “Metodo Z” per salvare il miele

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