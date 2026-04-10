Sardegna emergenza Forestali | nuovi concorsi per salvare il territorio

In Sardegna, di fronte all’emergenza incendi boschivi, sono stati annunciati nuovi concorsi pubblici per rafforzare il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. L’assessore agli Affari generali e al Personale ha avviato un confronto con le rappresentanze sindacali per discutere delle criticità che interessano il personale e le risorse dedicate alla tutela del territorio. La questione riguarda anche la gestione delle emergenze e la prevenzione degli incendi.

L’assessore agli Affari generali e al Personale, Sebastian Cocco, ha avviato un dialogo diretto con le rappresentanze sindacali per affrontare le problematiche strutturali che colpiscono il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna. L’incontro mira a stabilire un rapporto basato sulla concretezza e sulla lealtà reciproca, cercando soluzioni alle storiche difficoltà che interessano il personale regionale. Le istanze portate dai sindacati durante il confronto con l’assessore toccano i pilastri fondamentali del lavoro dei forestali. Tra le questioni prioritarie emerse durante la discussione figura la necessità di una revisione della Legge 26, ovvero la norma che definisce l’istituzione stessa del Corpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, emergenza Forestali: nuovi concorsi per salvare il territorio Sardegna, rivoluzione nei Pronto Soccorso: stop ai gettonisti, via a stabilizzazione e concorsi per personale medico.La Regione Sardegna ha dichiarato una svolta netta nella gestione dei Pronto soccorso, ponendo fine all’era dei cosiddetti “gettonisti” e avviando un... Vertenza forestali, l’appello di FAI-CISL: “Dignità per i lavoratori e tutela del territorio”La FAI-CISL IrpiniaSannio intende richiamare l’attenzione delle massime istituzioni regionali e locali sulla drammatica paralisi che sta soffocando...