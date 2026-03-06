Allarme vespa velutina il vademecum del Comune | come riconoscerla e segnalarla

Il Comune di Lucca ha diffuso un vademecum per riconoscere e segnalare la Vespa Velutina, nota anche come calabrone asiatico. La specie, che si sta diffondendo anche nella provincia, rappresenta un rischio per persone e api. La comunicazione mira a informare i cittadini sulla presenza di questi insetti e sulle modalità di intervento. La segnalazione può essere fatta tramite canali dedicati del Comune.

Lucca, 6 marzo 2026 – Il Comune di Lucca informa la cittadinanza sulla possibile presenza della Vespa Velutina, conosciuta anche come calabrone asiatico, specie già diffusa in monitoraggio anche nella provincia di Lucca. Si tratta di un insetto che rappresenta una criticità soprattutto per le api, di cui si nutre per alimentare le proprie larve, con conseguenze rilevanti per gli alveari. La riduzione delle api comporta infatti effetti indiretti anche sull'agricoltura, poiché viene meno uno dei principali insetti impollinatori. Inoltre, la Vespa Velutina può danneggiare i frutti per procurarsi sostanze zuccherine. Per quanto riguarda la popolazione, è bene sapere che questo insetto può diventare aggressivo in prossimità del nido; per questo è importante non avvicinarsi e non tentare interventi autonomi.