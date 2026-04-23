Nel 2025, più di 13.000 pazienti hanno lasciato i pronto soccorso e i centri di assistenza di Forlì-Cesena. Il tasso di abbandono si attesta al 6,38%, con una prevalenza tra i codici verdi e bianchi. Questi numeri indicano un fenomeno che coinvolge un’ampia fascia di utenti che decidono di interrompere le cure prima del termine. La situazione riguarda sia i reparti di emergenza che i centri di assistenza territoriali della zona.

? Cosa sapere Nel 2025 oltre 13.000 pazienti abbandonano i pronto soccorso e i Cau di Forlì-Cesena.. Il tasso di abbandono del 6,38% colpisce soprattutto i codici verdi e bianchi.. Oltre 13.000 pazienti hanno interrotto i percorsi sanitari nei Pronto Soccorso e nei Centri di Assistenza e Urgenza (Cau) della provincia di Forlì-Cesena durante il 2025, secondo i dati dell’Assessorato regionale alle politiche per la salute analizzati da Pietro Vignali. Il quadro che emerge dall’analisi dell’emergenza urgenza nel territorio forlivese e cesenate delinea un sistema sotto pressione, dove il volume degli accessi ha superato i livelli registrati nel 2019, anno precedente alla pandemia, quando si contavano 127.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Forlì-Cesena: 13.000 pazienti abbandonano i pronto soccorso

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