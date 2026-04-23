Emergenza acqua a Ravagnese S Elia e Saracinello il comitato chiama i cittadini alla mobilitazione

A Ravagnese, S. Elia e Saracinello si verifica una crisi idrica che ha portato il comitato di quartiere a rivolgersi formalmente a Sorical, l’ente responsabile della gestione dell’acqua. La situazione ha spinto i residenti a chiedere un intervento immediato, annunciando anche una mobilitazione pubblica per attirare l’attenzione sulla scarsità di risorse idriche nella zona.

La misura è ormai colma e la protesta diventa formale. Il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello ha inviato una Pec a Sorical S.p.A. denunciando con toni durissimi una situazione definita “non più tollerabile”: interi tratti del territorio, in particolare via Maldariti e via.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Aggressione a due poliziotti: il comitato di quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello prende posizione"Colpire chi garantisce l’ordine pubblico significa colpire l’intera comunità" afferma il comitato, che ribadisce piena solidarietà agli agenti... Il comitato Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro sul Masterplan di QuartiereIl Comitato di quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro di aggiornamento costante del Masterplan di Quartiere, uno...