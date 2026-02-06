Il comitato Ravagnese Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro sul Masterplan di Quartiere

Il comitato di quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello sta lavorando senza sosta per aggiornare il Masterplan di Quartiere. È uno strumento nato dall’ascolto diretto dei residenti, pensato per trasformare problemi quotidiani in interventi concreti. Il gruppo si impegna a mantenere vivo il confronto tra cittadini e amministrazione, spingendo su proposte che rispecchino le esigenze reali del territorio.

