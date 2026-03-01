Aggressione a due poliziotti | il comitato di quartiere Ravagnese S Elia e Saracinello prende posizione

Dopo l'aggressione avvenuta a due poliziotti durante un intervento di notifica, il Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello ha deciso di prendere posizione pubblicamente. Gli agenti sono stati feriti e trasportati in ospedale, mentre tentavano di eseguire un atto giudiziario. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che ora chiede maggiore sicurezza.

"Colpire chi garantisce l’ordine pubblico significa colpire l’intera comunità" afferma il comitato, che ribadisce piena solidarietà agli agenti aggrediti e invita a difendere sicurezza e legalità Dopo il grave episodio di violenza nei confronti di due agenti della polizia di Stato, finiti in ospedale, dopo essere stati aggrediti mentre tentavano di notificare un atto giudiziario il Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello esprime una "posizione chiara e inequivocabile rispetto ai gravi fatti verificatisi nel Rione Marconi". Agli operatori di polizia - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del comitato- va la nostra piena e convinta vicinanza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello: aggiornato il MasterplanNel cuore di un quartiere in continua evoluzione, il Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello ha aggiornato il suo Masterplan,... Il comitato Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro sul Masterplan di QuartiereIl Comitato di quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello prosegue il lavoro di aggiornamento costante del Masterplan di Quartiere, uno... Contenuti utili per approfondire Aggressione. Temi più discussi: Beccaria, picchia cinque poliziotti senza motivo; Rione Marconi, poliziotti aggrediti durante una notifica: due agenti in ospedale; Roma, arrestati per spaccio tre poliziotti; Oristano: violenta rissa tra giovani, 18 denunciati. Reggio Calabria, aggrediti due poliziotti. Il Sap: «Serve una riflessione seria»Il Sindacato autonomo di polizia: garantire adeguate dotazioni organiche nei presidi territoriali maggiormente esposti ... corrieredellacalabria.it Reggio Calabria, due agenti della Polizia aggrediti: ricoverati in ospedaleSono stati momenti di alta tensione quelli vissuti ieri al Rione Marconi a Reggio Calabria, dove due agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti nel corso di un intervento effettuato per notific ... strettoweb.com Aprire il vaso di Pandora di un aggressione, quando non è puramente difensiva, rappresenta sempre una responsabilità grave che ci si assume: per le vite che si perdono, le distruzioni che si producono, gli odi che si alimentano Continua a leggere l'editoriale - facebook.com facebook ATTACCO ALL'IRAN | Emirati all'Iran: "Aggressione a noi è un errore, vi isola. La vostra guerra non è contro i vostri vicini". I media israeliani riferiscono che la televisione di Stato di Teheran è stata attaccata. #ANSA x.com