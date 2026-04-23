Emanuele Filiberto di Savoia la verità dietro il divorzio da Clotilde Courau

Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato pubblicamente la decisione di divorziare dalla moglie Clotilde Courau. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi della separazione. La coppia ha condiviso questa decisione con il pubblico, confermando la fine del loro matrimonio.

Emanuele Filiberto di Savoia ha comunicato ufficialmente che ha deciso di divorziare da sua moglie Clotilde Courau. Una scelta che ha fatto scalpore, perché il Principe non sembrava intenzionato a mettere fine legalmente al suo matrimonio, nonostante fosse innamorato di un’altra donna, Adriana Abascal. Emanuele Filiberto di Savoia, il divorzio è ufficiale. Ed è stata proprio Adriana Abascal, evidentemente a far cambiare idea a Emanuele Filiberto di Savoia. “Clotilde Courau e io abbiamo avviato la procedura di divorzio”, così ha dichiarato il Principe a un noto magazine italiano. La sue parole sono arrivate a pochi giorni di distanza da quelle della sua quasi ex moglie che aveva a sua volta affermato: “Non ho rimpianti e non mi pento di aver sposato un uomo che amavo”.🔗 Leggi su Dilei.it

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