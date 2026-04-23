Il cantautore Eman, noto anche come Emanuele Aceto, ha pubblicato il suo nuovo brano intitolato “Luce dalle crepe” il 22 aprile sotto l’etichetta Mazinga. Ispirato dal verso di Leonard Cohen in Anthem, il brano si focalizza sull’immagine di una crepa da cui entra la luce, un tema che l’artista riprende come simbolo di speranza e rinnovamento. Eman, originario di Catanza, continua così il suo percorso musicale con questa nuova produzione.

«C’è una crepa dentro ogni cosa: è lì che entra la luce», lo cantava Leonard Cohen in Anthem nel 1992, e il cantautore Eman (nome d’arte di Emanuele Aceto, di origini catanzaresi ) riparte da questa immagine per il suo ultimo brano “Luce dalle crepe” uscito il 22 aprile per l’etichetta Mazinga. Riparte, appunto, perché ritorna con un singolo dopo tre anni dal suo ultimo EP “Distratto” del 2023, e lo fa con uno squarcio di luce nel buio, attraverso un testo che parla del dolore come unica forma di rinascita possibile, in una società sottomessa alla performance dove soffrire equivale spesso a fallire. “Luce dalle crepe” arriva dopo tre anni. Cos’è successo in questo periodo? «Sono successe molte cose importanti, soprattutto personali: sono diventato padre, e questo ha cambiato tutto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Eman: «Entra sempre Luce dalle crepe»

THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities

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