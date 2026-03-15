napoli lecce 2 1 de bruyne entra e accende la luce

Nel match tra Napoli e Lecce, il risultato finale è stato di 2-1 a favore dei partenopei. Dopo un primo tempo senza molte emozioni, la ripresa ha visto il Napoli salire in cattedra grazie ai gol di Hojlund e Politano. L'ingresso di De Bruyne ha portato maggiore vivacità e lucidità alla manovra della squadra di casa, che aveva incontrato alcune difficoltà nel primo tempo.

Primo tempo inconsistente, ripresa sontuosa del Napoli. Con due grandi gol di Hojlund e Politano. E soprattutto con la luce che De Bruyne ha dato al gioco del Napoli, in difficoltà nella prima frazione contro il Lecce. Concedendo a Siebert la libertà di saltare e colpire di testa il pallone sul secondo calcio d’angolo della partita, dopo appena tre minuti, gli azzurri si sono complicati la vita. Erano evidentemente messi male in campo, in difficoltà soprattutto i centrocampisti. Tanta fatica sulla fascia sinistra da Alisson seguito sistematicamente da due avversari. Di Francesco se l’è giocata con marcature a uomo e contropiede, il Napoli non è riuscito ad essere pericoloso ed è apparso subito chiaro che dovesse intervenire Conte per resettare e ripartire, dando vita a un altro tipo di partita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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