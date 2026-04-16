Stasera, tra le puntate di varietà e giochi televisivi, si sono alternati momenti di spettacolo e intrattenimento. Tra le notizie più commentate, Ema Stokholma ha scambiato un bacio con Paolantoni, ricevendo un punteggio di 8, mentre Rocio ha provocato De Martino con una battuta, valutata 7. Stefano De Martino ha concluso la sua partecipazione a

Stefano De Martino regala al pubblico un’ultima esilarante puntata di Affari Tuoi. Il titolo? Mai dire mai, con momenti divertenti e tanta imprevedibilità, come nello stile dello show. In studio Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina, ma anche Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta. Si aggiungono al cast Angelo Pintus, Rocio Munoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Le regole sono sempre le stesse: mettersi in gioco e soprattutto divertirsi, senza pensare a gare o classifiche. I giochi previsti d’altronde sono tanto fantasiosi quanto perfetti per stimolare fantasia e risate da Segui il labiale a Rubagallina, sino a Dalla A alla Z.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle del 15 aprile: Ema Stokholma bacia Paolantoni (8), Rocio punzecchia De Martino (7)

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