Can Yaman è un toro te lo ficchi? Tu sei una buongustaia | Elettra Lamborghini scatenata mette in imbarazzo Ema Stokholma

Continua imperterrito l ‘Elettra Lamborghini show a Sanremo. Dopo essersi resa protagonista di un esilarante siparietto con Laura Pausini, aver rischiato di cadere sul Green Carpet di lunedì 23 febbraio, e aver portato un po’ di sano kitsch sul palco dell’Ariston, la cantante è diventata virale per alcune dichiarazioni su Can Yaman, co-conduttore della prima serata. Le parole di Elettra Lamborghini su Can Yaman. Mentre veniva intervistata da Ema Stokholma e Gino Castaldo a Radio2 subito dopo la performance sanremese, l’artista, saltando di palo in frasca, probabilmente vedendo sullo schermo le immagini dell’attore turco che in quel momento era sul palco, ha esclamato: “ Ma Can Yaman è un toro, è un armadio, ma quant’è grosso? “. Poi rivolta a Ema Stokholma: “Cosa? Te lo ficchi? ” ha chiesto Lamborghini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

