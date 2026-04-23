Elon Musk dona un altro milione di dollari al patrimonio dell'antica Roma 4 milioni in due anni

Il magnate americano ha effettuato un'ulteriore donazione di un milione di dollari destinata alla città di Roma, portando a quattro milioni totali le somme donate in due anni. La somma si aggiunge alle precedenti contribuzioni e viene destinata al patrimonio storico e culturale della capitale italiana. La donazione è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici coinvolti.

Il magnate americano Elon Musk ha donato un altro milione di dollari a Roma. Salgono a 4 i milioni elargiti in due anni per la Città Eterna.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma, Elon Musk dona un altro milione per valorizzare il patrimonio archeologicoRoma, 23 aprile 2026 – Elon Musk torna a finanziare il patrimonio archeologico e culturale legato alla civiltà romana. Musk dona 1 milione di dollari per Roma antica, cosa farà la Musk FoundationNel giorno del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Musk ha annunciato una nuova donazione da un milione di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Natale di Roma, da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale; Natale di Roma, Elon Musk dona un milione di euro per preservare e studiare la storia della Capitale; Elon Musk dona 1 milione per Roma: nuovo impulso alla tutela del; La Silicon Valley ama la città eterna? Musk dona un milione di euro per tutelare il patrimonio di Roma. Elon Musk dona un altro milione di dollari al patrimonio dell’antica Roma, 4 milioni in due anniIl magnate americano Elon Musk ha donato un altro milione di dollari a Roma. Salgono a 4 i milioni elargiti in due anni per la Città Eterna. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Goo ... fanpage.it Elon Musk dona un milione di euro a Roma per salvaguardia patrimonio archeologicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk dona un milione di euro a Roma per salvaguardia patrimonio archeologico ... tg24.sky.it Elon Musk investe ancora su Roma antica. Donazione da 1 milione, fondi totali a 4 milioni per scavi, restauro e progetti digitali - facebook.com facebook #Tesla batte le attese su utili e margini. Elon Musk promette investimenti sull’ #AI per 25 miliardi, il triplo del 2025 x.com