Il 25 aprile, il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema sarà teatro di un evento con la partecipazione di diversi parlamentari, tra cui una rappresentante di partito. La giornata potrebbe prevedere incontri e momenti commemorativi, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. L’area, conosciuta come simbolo di memoria storica, si prepara a ospitare iniziative legate alla ricorrenza del 25 aprile.

Il 25 aprile prossimo, il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema diventerà il cuore pulsante delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con una cerimonia istituzionale che vedrà la partecipazione della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. L’evento, previsto per la mattinata del 25 aprile, prevede una gestione logistica complessa per garantire l’accesso al Monumento Ossario e coinvolgerà diverse autorità locali e nazionali, oltre a un invito particolare rivolto ai trentadue parlamentari sospesi dalla Camera dei deputati. Logistica e mobilità: il piano per gestire l’afflusso al Parco della Pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 aprile a Sant’Anna: Schlein e i 32 parlamentari al Parco della Pace

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Anniversario della Liberazione con Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema e l'invito ai 32 parlamentari sospesi alla Camera - facebook.com facebook

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